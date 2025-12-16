Maite Orsini habla sobre un futuro lejos del país tras el fin de su periodo parlamentario: “Trabajando en ello”

En los último años, Maite Orsini ha marcado distancia con los programas de farándula y el mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos días sorprendió al romper su propia regla y habló de su vida personal.

La inesperada escena fue revelada por la cuenta “Con lentes como los famosos”, que logró encontrarse con la diputada durante un evento social y conversar con ella sobre el radical y comentado cambio de imagen que ha dado que hablar en redes.

Y es que la parlamentaria dejó atrás su look habitual para apostar por una osada cabellera platinada, transformación que no tardó en generar comparaciones con la icónica Reina de los Dragones de Game of Thrones.

Lejos de esquivar el tema, Orsini agradeció los elogios del periodista y aprovechó la instancia para abordar uno de los temas que más la moviliza en el Congreso: la ley de violencia digital, una problemática que —según ha reconocido— la ha golpeado directamente, especialmente tras su mediática relación con el exfutbolista, Jorge Valdivia.

"Es súper fácil esconderse detrás de una pantalla, detrás de un computador, para decir cosas que de frente no te atreverías a decir. Humillar, maltratar, difamar a otras personas sin ningún tipo de sanción. Te sigue te vigila, persistentemente te busca, se crea cuentas una y otra vez", señaló, visiblemente criticando el nivel de odio que circula en redes sociales.

EL FUTURO DE MAITE ORSINI

Pero no todo fue política ni contingencia. Consultada por su futuro una vez que termine su periodo parlamentario el próximo 11 de marzo, Orsini dejó entrever que su próximo paso podría estar lejos de Chile.

"¿Es cierto que te vas a ir a estudiar al extranjero?", le preguntaron.

"Me gustaría mucho. Estoy trabajando en ello. No sé si va a funcionar", respondió, dejando abierta la puerta a un posible giro en su vida personal y profesional.

Finalmente, al ser consultada por su estado anímico actual, la diputada fue categórica y directa, despejando cualquier especulación.

"Estoy feliz. Muy feliz", añadió.

