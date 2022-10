Magdalena Müller adelanta detalles de su personaje en nueva teleserie de Mega “Juegos de Ilusiones”

La actriz nacional Magdalena Müller, se encuentra preparando su próximo personaje para la nueva teleserie diurna de Mega “Juego de Ilusiones”, la que será protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, donde ella interpretará a una de las hijas del matrimonio.

“Sofía Mardones, la hija mayor del matrimonio de Julián y Mariana, una ingeniera comercial, egresada de la Universidad Católica, muy orgullosa de su título y de ser la que administra los locales de su familia, que son dueños de un strip center”, expresó la intérprete sobre su nuevo desafío laboral en conversación con “Publimetro”.

“Ella en cierto sentido es la jefa, ya que está a cargo de la administración, y eso a ella le fascina, se siente orgullosa. Es una chica muy responsable y trabajólica, bastante controladora, le gusta tener la razón, el control de las cosas y le carga que no se hagan de la forma en que ella las organizó. Es muy planificada, un poco fría por lo mismo”, adelantó sobre la trama.

Al ser consultada por su relación con los protagonistas, Müller indicó que Sofía “se lleva súper bien con su papá, lo admira, es como su héroe y ella quiere ser como él. Por lo mismo, con su mamá tiene una relación un tanto lejana, porque son muy distintas”.

“A su mamá le gusta mucho el tema solidario, le gusta ir a la iglesia, es muy creyente y siempre ha hecho trabajos no remunerados y eso a Sofía no le parece atractivo. Cree que ella no aprovecha sus capacidades y obviamente la quiere, pero la entiende poco”, agregó sobre su nuevo personaje en la pantalla.

En este contexto, Magdalena Müller se refirió al cambió de look al que se debió someter para darle vida a Sofía, en el que cortó drásticamente su cabello, colorándolo en tonos cobrizos. “Más que al color, me costó acostumbrarme al corte, nunca había usado el pelo tan corto, ni había usado melena. Al principio me dio nervios, sentía que me veía muy formal”, reveló en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Funciona perfecto para el personaje, la define muy bien, así que estoy contenta porque me ayuda a que Sofía vaya apareciendo y el color me gustó harto. Ya estoy super acostumbrada y siento que me queda bien”, concluyó.

PURANOTICIA