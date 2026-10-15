Magdalena Max-Neef revela detalles de la muerte de Gabriel Prieto: “Finalmente fue un ataque cardíaco”

El mundo de las artes y el espectáculo chileno está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido actor Gabriel Prieto, a los 65 años. La noticia fue comunicada oficialmente por ChileActores a través de sus canales oficiales: “Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar”, expresaron en la publicación.

En medio de las muestras de pesar, su amiga cercana y colega, la actriz Magdalena Max-Neef, conversó con el periodista Álvaro Sanhueza para el espacio TV Sanhueza, donde entregó detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos el pasado domingo 11 de octubre.

Según explicó la intérprete, el actor se había cambiado recientemente de domicilio: “Él estaba en un departamento nuevo, donde nadie lo conocía, había llegado hace como un mes y medio”.

Al referirse a las circunstancias de su fallecimiento, Max-Neef señaló que Prieto sufrió un problema cardíaco repentino mientras realizaba una diligencia en el mismo edificio. “Finalmente fue un ataque cardíaco, había bajado a la conserjería a buscar unos remedios. Dicen que lo vieron caminando bien a maltraer”, señaló.

Posteriormente, el artista intentó regresar a su vivienda: “Subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar, se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina y no sabía qué hacer o a quién llamar”, relató.

Debido a que solo había bajado brevemente a la conserjería, el actor “no andaba con documentos, ni celular”, situación que dificultó que los residentes pudieran identificarlo de inmediato.

Asimismo, la actriz explicó cómo logró enterarse de lo ocurrido a través de una cadena de contactos: “Yo al final me enteré porque me llamó un vecino, como del piso 14, que llamó a la radio Bío Bío. Ahí tenía un amigo que era periodista para ver si se conseguían mi número y él me llamó”, recordó.

Los restos de Gabriel Prieto fueron velados en el Teatro San Ginés, en el barrio Bellavista de Santiago, hasta donde llegaron numerosos colegas, amigos y figuras del medio artístico para despedir al actor y rendirle un último homenaje.

PURANOTICIA