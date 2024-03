Magdalena Max- Neef realiza ácida crítica a actores por Fondart: “Somos lo más llorones que hay”

La destacada actriz nacional Magdalena Max – Neef realizó una ácida crítica al medio actoral, especialmente, por como muchos de ellos alegan al no adjudicarse un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart).

“Somos los más llorones que hay (...) Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”, sostuvo la intérprete, en conversación con Radio Futuro.

Para profundizar más en ese tema, la recordada “Mirnita” de “Los Venegas”, hablo con el medio Culto de La Tercera, donde aseguró que, “no tengo idea cómo ha sido la gestión cultural del gobierno. A mí me encanta la Carolina Arredondo, a mí encantó que saliera ella, pero tampoco estoy muy al tanto”, aseveró.

“A mí en el Instagram muchas veces me ponen: ‘estos zurdos, con la beca del gobierno, auspiciados por el gobierno’. A mí no me ha auspiciado el gobierno. Están equivocados, por lo menos yo y mis amigos actores, a nosotros no nos ha subvencionado nadie. Las cosas que hacemos las hemos hecho en todos los gobiernos y arreglándonos con nuestras propias posibilidades”, agregó.

"De repente se lo ganan demasiadas veces las mismas personas, en realidad tendrán buenos proyectos, tendrán pituto, no tengo idea...no tengo idea yo, hace tiempo no me interesa el tema. Me refiero cero a este gobierno, es de siempre”, criticó.

