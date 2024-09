Madre de Nicole Kidman fallece a los 84 años: se enteró ad portas de importante premio

Janelle Ann Kidman, madre de la actriz Nicole Kidman, murió a los 84 de edad, dejando a su hija en un doloroso momento, según ella misma reconoció.

A través de un comunicado que leyó el equipo de la película «Baby Girl», donde la intérprete indicó cómo se enteró de esta lamentable noticia.

"Hoy llegué a Venecia y poco después me enteré que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman falleció", dijo en el escrito.

Pese al dolor, sostuvo que quiso dedicar el premio a «Mejor Actriz» del Festival de Cine de Venecia a su madre: “Este premio es para ella. Ella me formó, me guió y me hizo quien soy".

"Estoy más que agradecida por poder decir su nombre a través de Halina”, agregó.

Cabe hacer presente que por el momento no se han revelado las causas de su deceso, aunque su muerte no ha tomado por sorpresa a quienes seguían de cerca la vida de la actriz, pues Janelle ya había tenido algunos problemas de salud.

De hecho, durante el año 2022 Nicole había regresado a Australia, su país natal, para cuidar de ella en plena pandemia de coronavirus.

En aquella oportunidad, Kidman dijo que "mi madre me está dando la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de una mujer de 81 años. Es algo beneficioso, ya que sigue estando completamente lúcida".

