Madre de Jorge Matute exige detener el rodaje de la serie sobre el caso de su hijo: acudió hasta el Congreso Nacional

En julio pasado, se dio a conocer que la productora chilena Fábula, fundada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, se encontraba preparando para Netflix una serie sobre el caso Matute Johns, donde la familia de Jorge Matute desde el principio manifestó un fuerte rechazo hacia esta idea.

Las grabaciones comenzaron hace pocos días en la ciudad de Concepción y es por esto que el día miércoles, los familiares de Jorge acudieron hasta el Congreso Nacional con el objetivo de solicitar apoyo para así poder detener las grabaciones de la serie.

Quienes se presentaron fueron la madre de Jorge, María Teresaa Johns, y su hermano, Alex Matute. Ambos se presentaron en la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados, donde argumentaron que la producción no debería realizarse por respeto a su privacidad. Es por esto que pedían que se modificara el guión, cambiando los nombres reales.

''Que hagan lo que quieran, una obra inspirada en los hechos, que cambien algunos detalles y utilicen otros nombres. Pero no pueden usar el nombre de Jorge Matute Johns, ni el de mi madre, ni el mío'', expresó Alex.

Además, María Teresa confesó que esta situación le ha traído muchos malestares físicos y emocional.

''Lo he dicho de todas las menares posibles, pero me ha dolido profundamente (...) He tenido que ir a la clínica por la presión alta, me ha causado alergias, no puedo dormir, he tenido pesadillas. Esto me ha hecho retroceder, no puedo avanzar, no he podido superar este dolor en los 25 años que pronto cumpliré'', expresó la madre de Jorge.

En base a esto, la comisión de Cultura prometió abordar estas medidas:

Investigar posibles fondos públicos hacia Fábula

Solicitar al Ministerio del Interior la implementación del proyecto de extraviados

Rechazar su actuación mediante una declaración

Pedir que se pronuncien el Instituto de Derechos Humanos

La opinión de Sidarte y Chile Actores

Citar a la productora para una pronunciamiento

