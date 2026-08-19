Madre de Hayden Panettiere cuestiona presencia de exnovio en el lugar donde murió: "Tratamos de deshacernos de él"

Lesley Vogel, madre de la actriz Hayden Panettiere, expresó su preocupación por la presencia de Brian Hickerson, expareja de su hija, en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, donde la intérprete fue encontrada sin vida el domingo 16 de agosto, a los 36 años.

En conversación con NBC News, Vogel abordó la relación que Panettiere mantuvo durante varios años con Hickerson, marcada por períodos de separación y reencuentros. La madre de la actriz aseguró que tanto ella como otros integrantes de la familia habían intentado durante un largo tiempo que el hombre se alejara de la vida de su hija.

“Esa persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson”, sostuvo.

Según los antecedentes consignados por el Departamento de Policía de Greenville, los funcionarios llegaron hasta el inmueble luego de recibir cerca de las 13:50 horas un aviso por una mujer que se encontraba inconsciente.

Los equipos policiales y de emergencia que concurrieron al lugar encontraron a Hickerson y a su hermano, quienes permanecieron en el domicilio durante el procedimiento. Una vez que los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de Panettiere, a las 14:32 horas, ambos fueron retirados del departamento.

El reporte policial también describió la reacción de los presentes mientras los equipos médicos intentaban atender a la actriz. El documento consignó que “observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios de emergencia atendían a Hayden. Brian no se conmocionó hasta que los servicios de emergencia la declararon oficialmente fallecida”.

En paralelo, la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó el lunes 17 de agosto que el examen post mortem no evidenció lesiones traumáticas.

Desde la policía, en tanto, indicaron que las diligencias iniciales no han establecido antecedentes que apunten a la participación de terceras personas en el fallecimiento de la actriz.

Más allá de las circunstancias de su muerte, Vogel también se refirió al recorrido profesional de su hija y a las dificultades que, a su juicio, pueden enfrentar quienes comienzan sus carreras en la industria del entretenimiento desde temprana edad.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento no son raros, lamentablemente, que se desvíen del camino correcto”, expresó.

La madre de Panettiere también recordó a su hijo Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden, quien murió en febrero de 2023 a los 28 años. En ese contexto, aseguró encontrar cierto consuelo al pensar que ambos hermanos ahora descansan en paz.

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