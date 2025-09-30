Madonna se sincera y habla por primera vez sobre la batalla legal por la custodia de su hijo: "Contemplé el suicidio"

En una reciente entrevista, la famosa cantante y compositora estadounidense, Madonna, hizo una fuerte declaración. Tal como reveló la artista, contempló el suicidio tras su separación con el director Guy Ritchie.

"Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos. De hecho contemplé el suicidio", aseguró Madonna en el podcast "On Porpuse" de Jay Shetty.

La cantante señaló que todo esto ocurrió durante "la batalla por la custodia" de su hijo Rocco, donde precisó que llegó a pensar que era mejor que la "matasen" antes de que le "quitaran" a su pequeño. Además, recalcó que fue el episodio más "doloroso" de su vida.

"Estaba de gira en ese momento, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, sollozando. De verdad pensé que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo", explicó la Reina del Pop.

Bajo esta misma línea, la artista de 67 años, aseguró que gracias a su "espiritualidad" pudo mantenerse en pie en esos momento tan difíciles.

Luego, añadió que está muy agradecida ya que ella y Rocco ahora son muy "buenos amigos".

"Me alegra decir que soy muy buena amiga de mi hijo, pero entonces no lo veía", dijo.

Cabe recordar que Madonna y Guy Ritchie contrajeron matrimonio en el año 2000. Sin embargo, en 2008 se divorciaron, mientras que la lucha por la custodia de su hijo Rocco -quien ya tiene 25 años- se extendió hasta 2016. Luego, ese mismo año, se llegó a un acuerdo para que el menor residiera en Londres con el cineasta.

