Macklemore es apartado de la gira de Ed Sheeran tras sus dichos a favor de una "Palestina libre"

A continuación, interpretó su canción Hind's Hall, que condena las acciones militares de Israel en Gaza, mientras se proyectaban en la gran pantalla imágenes de la devastación en Gaza.

Tras esa actuación, el grupo activista StopAntisemitism criticó al rapero, diciendo: "Los fans judíos compraron entradas para ver cantar a Ed Sheeran... no para ser emboscados por la propaganda antiisraelí de Macklemore".

La noche siguiente, Macklemore regresó al mismo escenario y se dirigió directamente a sus "hermanos y hermanas judíos" presentes entre el público.

"Criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes", dijo, y agregó que quería que la gente de Gaza y Cisjordania supiera que no habían sido olvidados.

Israel rechaza las acusaciones de genocidio. Afirma que sus tropas llevan a cabo operaciones de autodefensa en Gaza y la Cisjordania ocupada de conformidad con el derecho internacional.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes liderado por el grupo militante Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Durante la campaña militar de Israel en Gaza, más de 73.780 personas han muerto, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Pero la reacción en contra de Macklemore no hizo más que intensificarse, e incluyó una petición del Consejo Israelí-Estadounidense instando a Sheeran a que lo excluyera de la gira.