“Machos” vuelve a las pantallas en un homenaje al eterno Héctor “Tito” Noguera

La noche de este lunes, a las 21:00 horas, las pantallas de @rectv13 volverán a encenderse con una historia que marcó una época. La emblemática teleserie “Machos” regresa en señal de homenaje al gran Héctor “Tito” Noguera, el eterno Ángel Mercader, cuyo talento y carisma dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva.

Más de dos décadas después de su estreno, “Machos” sigue siendo mucho más que una teleserie: es un retrato de la familia, de los prejuicios y del amor en todas sus formas. Fue una producción que cambió la forma de contar historias en la televisión chilena y que hoy vuelve para recordarnos por qué conquistó tantos corazones, junto con la presencia del querido Tito Noguera.

En este reencuentro con el pasado, también evocamos con cariño a las inolvidables Liliana Ross y Teresita Reyes, quienes dieron vida a Valentina Fernández e Imelda Robles, dos personajes entrañables que acompañaron a los Mercader con ternura, fuerza y humanidad.

Un regreso lleno de nostalgia, emoción y gratitud. Porque hay historias —y artistas— que nunca se apagan, tal como Héctor Noguera.

PURANOTICIA