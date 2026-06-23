¿Machismo en el reality?: Álvaro Ballero enciende la polémica tras criticar el trabajo de Ludmila en el circo

Un ambiente de alta tensión marcará el próximo capítulo del reality de Mega “¿Volverías con tu ex? 2”, donde Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova protagonizarán un duro enfrentamiento durante la actividad denominada “El museo de los ex”, conducida por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

Según el adelanto emitido por la señal, el conflicto se desató cuando la producción presentó unos patines de hielo, lo que reactivó el malestar de Ballero respecto a la profesión de su expareja. En ese contexto, el chico reality lanzó duras críticas a las extensas jornadas laborales de la patinadora rusa.

“Para mí el circo es lo peor que nos hubiese pasado; se quebró la familia, Ludmila dejó de ser mamá y los niños prácticamente no la veían”, lanzó Ballero.

La reacción de Ludmila no tardó en llegar. Visiblemente molesta, lo interrumpió asegurando que él estaba “exagerando, siempre exagerando”, aunque esto no frenó el descargo del participante.

“Es algo absolutamente imposible e incompatible con una vida familiar. Si ella hubiese seguido trabajando en el circo, yo no me caso. No me podría haber casado con una mujer que no va a estar con los niños”, añadió Ballero.

Las declaraciones del exintegrante de reality generaron una fuerte ola de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su postura, calificándola de retrógrada y machista.

Comentarios como “Álvaro Ballero brutalmente machista con Ludmila, llega a dar rabia” y “¿O sea que para Ballero la mujer solo debe ser madre y dueña de casa? ¡Que se vaya a la cresta!” se replicaron ampliamente entre los televidentes.

Este nuevo conflicto se suma a la distancia emocional que Ludmila ya había evidenciado días antes, cuando dejó entrever que no tenía intenciones de retomar la relación.

“No sé si quiero andar abrazada y besarte” y “no sé qué siento por ti hoy”, le había señalado en una conversación íntima.

Ante ello, Ballero respondió con resignación: “No te voy a mendigar más amor, voy a tomar distancia”.

El avance del capítulo también anticipa que la tensión llegará a su punto más alto en una dinámica posterior, donde los participantes deberán besarse. En esa instancia, Ludmila se negará rotundamente a participar, profundizando la crisis entre la expareja y marcando un quiebre definitivo en la convivencia del reality.

PURANOTICIA