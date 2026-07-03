Luto en la televisión chilena: muere Fernando Kliche, el eterno galán que conquistó las teleseries de los 80 y 90

El mundo de las artes escénicas está de luto. Chileactores confirmó este viernes el fallecimiento del destacado actor Fernando Walter Kliche Hermida, quien murió a los 71 años.

Nacido en Montevideo, Uruguay, el 8 de octubre de 1954, Fernando Kliche se convirtió en uno de los actores más reconocidos y populares de la televisión chilena durante las décadas de 1980 y 1990, gracias a sus recordadas participaciones en teleseries y programas de entretención.

Aunque era médico veterinario de profesión e incluso llegó a ejercer en Inglaterra, su vida tomó un rumbo distinto tras arribar a Chile el 3 de enero para visitar a su padre, el también actor Walter Kliche. Lo que sería una breve escala antes de viajar a España terminó convirtiéndose en el inicio de su carrera artística, luego de ser descubierto por el dramaturgo Arturo Moya Grau y el productor Ricardo Miranda. En ese momento, Moya Grau le dijo una frase que marcaría su destino: “Tú no te vas a ir”.

Impulsado por ambos realizadores y bajo la formación actoral de Ramón Núñez, debutó en televisión en 1981 con la teleserie "Casagrande", de Canal 13, donde interpretó a Eduardo. Posteriormente consolidó su carrera en la estación con producciones como "La intrusa" (1989), donde compartió elenco con su padre, además de "¿Te conté?" y "Champaña".

Su mayor reconocimiento llegó en 1993 con la teleserie "Marrón Glacé", donde dio vida a Octavio, personaje que lo convirtió en uno de los grandes galanes de la televisión chilena de la época. Sin embargo, el propio actor solía abordar ese calificativo con humor, señalando que más que ser un galán, él "ponía en práctica la galanura".

A lo largo de su trayectoria también incursionó en programas de entretención como "Video Loco", "Maravillozoo" y los sketches de "Venga Conmigo". Ya en la década de 2000 mostró su faceta humorística en "Teatro en Chilevisión", junto a Patricio Torres, y posteriormente participó en producciones de TVN, como "No abras la puerta", además de la serie de Netflix, "Baby Bandito".

Tras conocerse la noticia, Chileactores lamentó la partida del intérprete mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo... Un actor que transitó con maestría entre el drama y la comedia y que con mucha tristeza despedimos el día de hoy”, expresó la organización.

Fernando Kliche deja una extensa trayectoria en el teatro y la televisión chilena, donde fue parte de algunas de las producciones más emblemáticas de las últimas décadas y se ganó el cariño del público gracias a su versatilidad y carisma frente a las cámaras.

PURANOTICIA