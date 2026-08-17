Luto en Hollywood: muere Hayden Panettiere a los 36 años, actriz de Héroes y Nashville

La actriz, cantante y modelo estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años. La intérprete fue encontrada sin vida durante la tarde del domingo 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, luego de que una conocida realizara un llamado al 911. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el sitio.

Por el momento, la causa oficial de su muerte continúa pendiente de la autopsia y las autoridades han señalado que, en las primeras diligencias, no existen indicios de intervención de terceros. No obstante, información preliminar apunta a que la actriz habría sufrido un paro cardíaco en medio de una posible sobredosis, hipótesis que aún debe ser confirmada oficialmente.

Tras conocerse la noticia, su padre, Alan "Skip" Panettiere, emitió un emotivo comunicado para despedir a la intérprete:

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas. Pedimos privacidad mientras nuestra familia se toma este tiempo para procesar esta pérdida inimaginable".

UNA CARRERA PRECOZ Y DE GRAN IMPACTO

Panettiere inició su carrera artística siendo apenas una niña y tuvo sus primeros trabajos en televisión antes de alcanzar reconocimiento internacional. Posteriormente, prestó su voz para la película animada A Bug's Life (1998) y participó junto a Denzel Washington en Remember the Titans (2000).

Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con la serie de ciencia ficción Héroes (2006-2010), donde interpretó a la popular porrista Claire Bennet. También protagonizó la película juvenil Bring It On: All or Nothing (2006).

Su consolidación llegó con el drama musical Nashville (2012-2018), producción en la que dio vida a Juliette Barnes, personaje que le permitió obtener dos nominaciones a los premios Globos de Oro. Además, tuvo destacadas participaciones en el cine de terror, incluyendo las películas Scream 4 y Scream VI.

CONMOCIÓN EN HOLLYWOOD

La muerte de Panettiere ocurre apenas meses después de la publicación de su autobiografía This Is Me: A Reckoning, en la que abordó distintos episodios complejos de su vida personal. En entrevistas recientes también habló abiertamente sobre la depresión posparto, sus problemas de adicción, el duelo por la muerte de su hermano Jansen en 2023 y experiencias de abuso durante su juventud.

La periodista de entretenimiento KJ Matthews destacó el impacto del fallecimiento:

"Es un enorme shock. La gente la estaba apoyando y realmente pensaba que este sería su año. Escribió sus memorias, estaba haciendo una gira promocional y hablaba de cómo había logrado superar sus problemas de adicción. Así que escuchar esto es realmente impactante".

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre sus colegas de la industria. La actriz Selma Blair expresó: "Te amo. No te vayas. Por favor", mientras que Melissa Barrera, su coestrella en Scream VI, publicó: "Descansa en paz dulce Hayden".

Por su parte, el sindicato de actores SAG-AFTRA señaló: "Nuestros corazones están con su hija, familia, amigos y fanáticos".

Panettiere deja a su hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador Wladimir Klitschko.

PURANOTICIA