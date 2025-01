Luto en el cine: el director Jeff Baena pierde la vida a los 47 años

El reconocido director de cine Jeff Baena, quien también era esposo de la actriz Aubrey Plaza, falleció a los 47 años.



De acuerdo con las autoridades, su muerte fue un caso de suicidio. Fuentes policiales informaron a TMZ que un asistente encontró el cuerpo de Baena en su residencia en Los Ángeles alrededor de las 10:30 a.m., el viernes 3 de enero.

Baena fue declarado sin vida en el lugar, confirmándose que la causa del deceso fue un suicidio.

En un comunicado dirigido a Deadline, la familia expresó estar “devastada” y solicitó respeto y privacidad en este momento tan difícil.



Baena inició su formación cinematográfica en la Universidad de Nueva York, donde comenzó a construir una sólida carrera respaldada por figuras como Robert Zemeckis y David O. Russell. Su colaboración con Russell le valió un gran reconocimiento como coautor del guion de “I Heart Huckabees” (2004).



A lo largo de los años, dirigió películas destacadas como The Small Hours y Life After Beth, esta última protagonizada por su esposa, Aubrey Plaza, conocida por su papel en la serie de comedia Parks and Recreation.

Baena y Plaza comenzaron su relación en 2011 y finalmente contrajeron matrimonio en 2021. Hasta el momento, la actriz no ha hecho declaraciones públicas sobre la pérdida de su esposo.

PURANOTICIA