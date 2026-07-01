¿Lujos en Europa y olvido familiar? Acusan a Luis Jiménez de abandonar a su padre enfermo y deberle millones

El exfutbolista Luis Jiménez quedó en el centro de la polémica luego de que, en el programa Zona de Estrellas, una mujer identificada como Sandra, cercana a su familia, lo acusara de mantener una deuda económica con su padre y de haberlo abandonado en medio de sus problemas de salud.

Las declaraciones surgieron pocos días después del regreso del exseleccionado nacional a Chile, tras disfrutar de unas vacaciones en Europa junto a la modelo Gala Caldirola.

Durante el espacio televisivo, Sandra cuestionó el estilo de vida del exfutbolista y lo contrastó con la situación que enfrenta su padre, Luis Rubén Jiménez, de 71 años, quien, según indicó, padece insuficiencia renal y cardíaca.

"La rabia que a mí me dio fue verlo paseándose con esta niña, la Gala, en el yate, sabiendo que él le debe plata a su papá", disparó Sandra en pantalla.

Según su relato, el padre del exjugador permaneció hospitalizado entre septiembre y octubre del año pasado, situación que habría derivado en dificultades económicas por los costos médicos.

"Cuando le llegó la cuenta del hospital, él dejó todo, ni siquiera se quería levantar", detalló la mujer, agregando que el afectado "de milagro está vivo".

Sandra también aseguró que el exfutbolista habría vendido el departamento donde vivía su padre sin informarle previamente.

"En abril del año pasado le llegó un comunicado de que el departamento había sido vendido y ahora tenían que pagar arriendo".

Respecto de la relación entre ambos, sostuvo que el vínculo sería prácticamente inexistente.

"El año pasado vino una vez con dos de las trillizas y estaban los tres en el celular y no compartieron nada con él. Él nunca lo ve, él está triste por eso más que nada".

Finalmente, lanzó un emplazamiento directo al exjugador por una supuesta deuda cercana a dos millones de pesos.

"Con todos los lujos que se está dando, ¿qué le cuesta pagar dos millones de pesos que le debe a su papá?".

Tras la difusión de las declaraciones, el periodista Hugo Valencia se contactó con Luis Jiménez para conocer su versión de los hechos.

Fiel a su estilo hermético con la prensa de farándula, Jiménez respondió escuetamente:

"No da para comentar lo que escribes".

Desde la producción de Zona de Estrellas señalaron que el conflicto familiar sería de larga data. Según explicó Valencia, "Luis y su padre prácticamente no tienen comunicación desde que él era chico, desde que tenía 16 años", situación que, de acuerdo con el periodista, explicaría que el exfutbolista no quisiera profundizar en la controversia.

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