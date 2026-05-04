Luis Slimming se hizo un "festín" con la mediática detención de Francisco Kaminski

Francisco Kaminski fue foco de las bromas del comediante Luis Slimming durante su rutina de humor en el programa «El Desestrece» de Canal 13.

El animador fue detenido la semana pasada en un allanamiento de la PDI a raíz de una investigación asociada a lavado de activos y venta irregular de automóviles.

“Cómo estará de cagado Kaminski que lo estaba pelando Mauricio Israel. Y no es chiste”, bromeó el humorista durante su presentación en el programa.

Posteriormente sostuvo que "cada vez que Kaminski tiene un lío con la ley, se desabrocha un botón de la camisa”. Estas palabras las pronunciaba mientras de fondo se mostraba una imagen de Kaminski en un local nocturno.

Luego volvió a subir al columpio al ex de Carla Jara y Camila Andrade, señalando que “tenemos un capítulo muy ad hoc con Kaminski, porque suena un poquito como parientes de Melón y Melame: te tima y te caga, como que te estufa y te estafa”.

PURANOTICIA