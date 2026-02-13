Luis Slimming llega a Canal 13 con programa en vivo: ¿Listos para “El Desestrece”?

Canal 13 decidió apostar fuerte y sumó a sus filas a Luis Slimming junto a su productora El Sentido del Humor para encabezar un nuevo proyecto que promete bastante ruido y risas sin filtro.

El espacio se llamará "El Desestrece" y tendrá a "Don Comedia" al mando, acompañado por sus inseparables Marcelo "Coronel" Valverde y Héctor Romero. ¿La apuesta? Un prime en vivo donde la ironía y el sarcasmo no pedirían permiso.

Desde la señal privada lo vendieron bastante bien. En un comunicado oficial señalaron que el programa "se pondrá al servicio de la comedia con la idea de hacer reír de una manera simple y entretenida, para olvidar las preocupaciones cotidianas y pasar un grato y ameno momento con un humor cercano, actual, ingenioso e irreverente".

En relación a la fecha exacta del debut, todavía es un misterio, lo que ya tiene a varios especulando sobre cuándo Canal 13 soltará su nueva carta para sacudir el prime.

