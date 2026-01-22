Luis Slimming, la apuesta con la que Canal 13 quiere reinventar el humor en prime

La disputa por el horario prime en 2026 sumó un nuevo capítulo y el humor vuelve a ser protagonista. En un escenario donde Mega y Chilevisión han optado por revivir formatos consolidados como Detrás del Muro y El Club de la Comedia, Canal 13 decidió tomar un camino distinto: innovar.

Según confirmó El Filtrador, la estación privada cerró el fichaje de Luis Slimming para liderar su próximo estelar. El comediante, conocido como “Don Comedia”, regresará así a la señal donde ya participó en El Purgatorio, pero ahora con un rol protagónico y un desafío mayor: conquistar a una audiencia cada vez más acostumbrada a consumir contenidos en múltiples plataformas.

Tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, el humorista se consolidó como una de las figuras más influyentes del stand up nacional, con fuerte arrastre digital y transversalidad de público, atributos clave para la estrategia del canal.

Canal 13 también reclutó a los equipos creativos detrás de fenómenos como El Sentido del Humor y Entre Broma y Broma. La idea es clara: llevar a la televisión abierta el ritmo ágil, la ironía y la cercanía de los podcasts, apostando por un humor menos rígido y más conectado con la contingencia.

