Luis Mateucci rompe el silencio tras escándalo por supuesto millonario show en Hospital de Ovalle: “Es una ridiculez lo que dijeron. Están relocos”

El modelo argentino y chico reality, Luis Mateucci, decidió responder a las críticas que surgieron luego de su participación en la polémica fiesta de aniversario del Hospital de Ovalle, evento que generó controversia por un supuesto “show hot” que habría sido financiado con fondos públicos.

En conversación con el programa de farándula, Zona de Estrellas, el argentino aclaró que su rol en la celebración fue únicamente el de animador.

“Yo no hago show de vedettos, de bailes, ni nada porque no sé. Jamás en mi vida hice un show de esos y vos lo sabés. Yo voy a animar el evento, a hacer sorteos y a presentar a la gente, a la comisión y todo eso. A mí me contrataron para eso”, señaló Mateucci.

El exintegrante de realitys fue enfático en rechazar las versiones que apuntaban a una presentación subida de tono.

Entre risas, agregó: “Que digan que es un show hot están relocos, porque jamás en mi vida hice eso y ni creo que lo voy a hacer porque no tengo esos dotes”.

Respecto al monto que habría recibido por su participación, el cual se habría cifrado en 11 millones de pesos, Mateucci respondió en el programa Hay que Decirlo! que “es una ridiculez lo que dijeron. Ojalá cobrase eso”, descartando así los rumores sobre un pago millonario.

