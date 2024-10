Luis Mateucci reveló detalles desconocidos de su tensa relación con Pangal Andrade

Luis Mateucci, el chico reality argentino que forma parte de «Ganar o Servir», de Canal 13, entregó algunos detalles de lo que fue su estadía en la casa-estudio.

El trasandino ha sido uno de los protagonistas del espacio, básicamente por las polémicas que ha tenido que vivir durante el encierro.

En ese sentido, uno de sus principales adversarios ha sido Pangal Andrade, con quien ha tenido más de algún roce durante el reality que se grabó en Perú.

De hecho, en una ocasión, una discusión casi termina a los golpes, si no fuera porque sus compañeros y la producción los contuvo a tiempo.

Todo esto fue analizado por Mateucci con FM Dos, emisora a la que le indicó que "con Pangal lo mejor. O sea, yo no tengo nada que decir, nos llevamos muy bien".

"Lamentablemente, con tres meses de estar encerrado y todo, se va a tener roces. Somos dos personalidades fuertes”, añadió.

También comentó que “muchas cosas las hago por trabajo y él las sabe. La gente a lo mejor no lo sabe, pero tanto yo como Pangal las sabemos”.

Además, el chico reality afirmó que "las veces que nos cruzamos está todo bien, no pasa nada, no murió nadie, no hubo juego desleal".

“Muchas veces, a lo mejor sí, jugamos un poco más al límite, pero nada más que eso", sentenció uno de los protagonistas de «Ganar o Servir».

