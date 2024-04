Luis Mateucci habría terminado por teléfono con Daniela Aránguiz: intentaría conquistar a la ex de Eduardo Vargas en reality

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz habrían terminado su relación, según dieron a conocer en el programa «Que te lo digo».

Según informaron en el espacio, el argentino llamó por teléfono a su pareja para decirle que quería terminar porque sentía algo por una compañera de reality.

Cabe recordar que Mateucci está en Perú grabando el nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», y que la tercera en discordia sería Daniela Colett.

En el programa aseguraron que la ex esposa de Jorge Valdivia "está devastada y provocó un escándalo de marca mayor".

También afirmaron que el trasandino estaría tratando de conquistar a la ex esposa de Eduardo Vargas y que para ello necesitaba terminar con Aránguiz.

"Le gusta mucho", aseguraron en «Que te lo digo».

La periodista Paula Escobar comentó también que "desde Canal 13 me contaron que fue irreproducible lo que (Aránguiz) dijo (...) creo que está descontrolada".

"Yo hablé con Daniela para preguntarle. Ella tiene una versión muy particular, muy personal, y yo con esa versión me comunico con la fuente que me llama y me dice: ‘Paula no, Luis terminó con ella, se descontroló y lanzó penas del infierno hacia Canal 13, que le estaban lavando el cerebro y le dijo cosas irreproducibles”, añadió.

Por último, Sergio Rojas comentó que "no quiero ni pensar cómo le va a dejar el departamento a Mateucci, porque Daniela Aránguiz estaba viviendo ahí. Que Dios lo pille confesado".

