Luis Mateucci cuenta cuál es su relación con los hijos de Daniela Aránguiz: “Me llevo bien con Jorgito”

Tras su salida de “Tierra Brava” (recordemos que las grabaciones terminaron en diciembre), tanto Luis Mateucci como Daniela Aránguiz, han seguido con su relación amorosa y de a poco han dado diferentes pasos, incluyendo como ha sido la recepción de los hijos de ella con el argentino.

“Nunca habíamos compartido con los hijos de Dani, pero saliendo del reality ya compartimos y está todo muy bien. Me llevo muy bien con Jorgito, son muy simpáticos y educados, muy buenos chicos y bien criados. Tenemos una relación de novios y un futuro bonito”, dijo el trasandino a Página 7.

Por otra parte, relató al mismo medio como ha sido la convivencia con la ex chica “Mekano” tanto dentro del encierro, y tras la salida de este: “Convivir con la Dani dentro del reality fue muy fácil, fue bonito. Me lo hizo fácil, no me lo complicó”, explicó.

Mientras que afuera, si bien ha habido cambios, tampoco han sido tan complicados y aprovechó de señalar que, por ahora, no hay planes de vivir juntos: “ella con sus hijos y yo en mi departamento. Nos vemos todos los días, pero cada uno en su casa”.



PURANOTICIA