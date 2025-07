Luis Mateucci confiesa con qué participante de Mundos Opuestos tendría un romance: "Me gustaba desde antes"

El reconocido chico reality, Luis Mateucci, sin pensarlo y bien claro, respondió a la pregunta sobre quién despertaría su interés si estuviera dentro del reality Mundos Opuestos.

En una reciente entrevista con La Cuarta, la figura pública, quien recordemos ha estado con Oriana Marzoli, Alexandra Méndez, Daniela Colett y Daniela Aránguiz, entre otras, dijo tajantemente el nombre de la participante del reality de Canal 13 con quien le gustaría tener un romance.

“Disley”, sentenció. “Disley a ojos cerrados”, dijo.

“Es que Disley me gustaba desde antes”, confesó. “Porque tiene muchas cosas lindas, es muy simpática, es graciosa”, agregó el argentino.

“Cuando uno la mira, le mira el físico, obvio y decís ‘ah, es bonita’. Pero después le ves todo lo demás, y resulta que también es muy bonita”, sentenció Mateucci.

“Entonces, si yo estuviera adentro, mi prototipo y la chica que no le sacaría los ojos de encima, sería Disley”, dijo de manera muy segura.

LA POLÉMICA ENTRE LUIS MATEUCCI Y DISLEY RAMOS

Cabe recordar que en enero de este año, Luis Mateucci y Disley Ramos fueron protagonistas de una polémica que surgió en el mundo de la farándula, luego de que se les viera a ambos conversando en una fiesta, donde muchos pensaban que había surgido un romance.

Tras esto, Disley desmintió las especulaciones en una entrevista con Pamela Díaz: “Ay, ese Luis, el otro día conversé con él. Estábamos en un carrete un día y me lo presenta un amigo en común y me dice ‘oye Luis te quiere conocer’, y yo le digo ‘Hola, ¿cómo estás?’".

“Me lo presentan, empezamos a conversar y hablamos de pega, de lo que él estaba haciendo en el reality, me aconsejó meterme a realitys y bla, bla, bla”, agregó la influencer en ese entonces.

“Estuvimos conversando igual harto rato, desde la mitad de la fiesta hasta el final, yo te diría que mucho rato, terminó la fiesta, cada uno pa’ su casa y sería”, cerró.

Luego, el trasandino no reaccionó de la mejor forma a los dichos de Ramos. “La Disley se me cayó. La vi que hizo un programa con la Pamela y dice cosas que nada que ver. Dice que yo asumí que estábamos (en algo). Yo no dije nada”, aseguró en un react del reality Palabra de Honor.

“Ella dijo como que yo había asumido que habíamos tenido... No sé... La gente sale un ratito en pantalla y se le van los humos a la cabeza. Me parece una chica muy simpática, que se puede hablar, pero está chalada de la cabeza para que diga eso”, cerró.