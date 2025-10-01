Luis "Mago" Jiménez enfrenta quiebra empresarial con deudas por más de $1.190 millones

El exfutbolista Luis "Mago" Jiménez atraviesa una difícil situación financiera, ya que su empresa se encuentra en proceso de quiebra debido a deudas que superan los 1.190 millones de pesos.

Según informó El Dínamo, los principales acreedores son Banco Itaú, con una deuda cercana a los 664 millones, junto a Santander, Scotiabank y la Tesorería General de la República.

Ante la situación, la liquidadora inició el embargo de bienes y propiedades vinculadas a la empresa, aunque los stands de la marca CLO, propiedad de su exesposa María José López, quedaron excluidos de esta medida.

El abogado de Jiménez explicó que se realizaron intentos de negociación con las entidades financieras, pero la situación se complicó mientras el exdeportista se encontraba fuera del país participando en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos 3.

En una publicación Sebastián Zapata, abogado de Jiménez, indicó: "Siempre existió la convicción de que se podía salir de los incumplimientos sin necesidad de solicitar una reorganización. De hecho, a comienzos de año estábamos renegociando la deuda con el banco acreedor mayoritario en la quiebra, a quienes les hicimos una propuesta que estaba aceptada, sujeta a ciertos plazos y condiciones, pero luego dejaron de contestarnos".

Además, el profesional sentenció que la petición la recibieron cuando el exfutbolista estaba dentro del reality fuera del país y que "el juicio estaba avanzado".

Cabe mencionar que esta sociedad que tiene Jiménez se dedica a la “importación, exportación, compraventa, comisión, consignación, distribución, representación y comercialización, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de ropa, cosméticos y accesorios de vestir”.

