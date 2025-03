Luis Jiménez y su sincera confesión tras separación de Coté López: “Hoy no soy feliz”

Fue en noviembre del 2024 cuando el ex futbolista Luis “Mago” Jiménez junto a la modelo y empresaria María José López, confirmaron el término de su matrimonio, luego de casi 18 años juntos.

Ahora, el ex deportista mantuvo una íntima entrevista en TNT Sports, donde abrió su corazón y se sinceró respecto a cómo ha vivido este último año.

“Hoy no soy feliz, es un momento complicado de la vida”, comenzó relatando Jiménez, añadiendo que “los amigos reales que están contigo porque te quieren y no por interés, porque en el fútbol hay mucho de eso, pero también en la familia. Los niños son mi vida”.

“Es heavy porque hay días que son duros y te juro que el enano chico pasa pegado a mí y es como si él sintiera que algo pasa y me dice ‘Te amo Papito’, y me llena de energía”, continuó con su duro relato.

“Es complicado. Me separé después de 18 años, ya no vivo con mis hijos y es complicado. Mi familia son todo, de un día para otro ya no duermen bajo el mismo techo y no poder quedarme con ellos es duro, pero claro, son situaciones que son consecuencias de algo que nosotros como papás cometimos”, concluyó.

PURANOTICIA