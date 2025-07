Luis Jiménez se sinceró y habló de los episodios que vivió luego de su separación con Coté López: "Me decían 'poco hombre'"

En el último capítulo de Mundos Opuestos 3, el exfutbolista, Luis Jiménez, rememoró un episodio que definió como un grave error tras su quiebre con la modelo María José López.

Y fue en una conversación con sus compañeros de reality, Alan Didier y Evelyn Ortiz, donde el exfutbolista habló sobre el beso que se dio con Martina Orrego en un bar de Santiago, hecho que se difundió en medios nacionales y también por redes sociales con una polémica fotografía de ambos.

"Se lo dije a la Jose, que me mandé una cagada. Llevábamos harto tiempo separados igual", señaló Jiménez.

Tal como informó Luis, su vínculo con Martina Orrego ocurrió luego que ella publicara en redes sociales que estaba lista para tener un nuevo amor, por lo que no tomó los resguardos adecuados.

"Para mí fue una cagada, no me gustó que esa foto la vieran mis hijos y la Jose, no quería hacerles daño", agregó el exdeportista.

Bajo este contexto, Jiménez también recordó todo el odio que recibió luego de hacer público que se arrepentía de lo sucedido.

"(La gente) me tiró harto hate cuando dije que me arrepentía. Me decían 'poco hombre', pero efectivamente me arrepentí", dijo Luis Jiménez.

Finalmente, Jiménez declaró un episodio que le marcó mucho: “A mí en este proceso, por ejemplo, lo que sí me dolió, ya separado y todo, fue cuando la Jose hizo una declaración diciendo como que ella estaba lista para conocer a otra persona”.

