Luis Jiménez rompe el silencio tras escándalo de infidelidad: todos los detalles de la entrevista del "Mago" en Primer Plano

Un nuevo capítulo del programa de espectáculos de Chilevisión, Primer Plano, fue emitido la noche de este viernes, el cual añadió un nuevo episodio a la teleserie de María José López, Gala Caldirola y Luis Jiménez, ya que este último decidió romper el silencio tras el escándalo de infidelidad en el cual se vio involucrado.

Tras pisar suelo nacional para venir a dejar al país al menor de sus hijos, el "Mago" aprovechó la instancia para poder ganar unos pesos extras, ya que según detalló LUN, el exseleccionado nacional habría recibido 10 millones de pesos por contar su verdad de lo sucedido en Qatar.

Además, para no ser sorprendido en medio del programa de espectáculos, el medio mencionado anteriormente aseguró que el ex futbolista le habría solicitado a la producción que no fuese interrumpido con llamados telefónicos ni de Coté López, ni de Gala Caldirola.

Por otro lado, aseguran que la participación en televisión de Jiménez durante la noche de este viernes no sería un hecho aislado, ya que desde Mega le estarían ofreciendo la suma de 35 millones de pesos por incorporarse a la nueva temporada de su reality show ¿Volverías con tu Ex? 3.

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