Luis Jiménez enfrenta críticas y revela verdad sobre su vida con sus hijos: "¿Mentir por algo tan simple?"

Desde que Luis Jiménez terminó su relación con Coté López, ha sido extremadamente reservado con su vida personal, sobre todo con la relación que mantiene con sus hijos. Pero ahora, el exfutbolista decidió romper un poco el silencio y responder algunas preguntas de sus seguidores, revelando un detalle que generó revuelo: actualmente vive con dos de sus pequeños.

La declaración no pasó desapercibida y rápidamente un cibernauta lo confrontó, acusándolo de mentir descaradamente, asegurando que los niños vivían con su madre y que sólo lo visitaban ocasionalmente. El comentario encendió la chispa de la polémica y el exdeportista no dudó en responder con firmeza.

"¿Por qué mientes y dices que vives con tus hijos? Si todos sabemos que no viven contigo", cuestionó el usuario, dejando entrever que dudaba de la sinceridad de Jiménez.

El exfutbolista no se guardó nada y salió al paso de las críticas con un mensaje contundente acompañado de una foto con los niños: "¿Mentir por algo tan simple? No tengo motivos para inventar nada. No va conmigo. No ando en busca de agradar o impresionar a alguien. Soy lo que soy, le guste a quien le guste. Y sí, vivo con la Titi (una de las trillizas) y mi enano (Luis Jesús), mis compañeros del día a día".

Tras esta situación, Luis Jiménez dejó claro que no está dispuesto a que cuestionen la relación con sus hijos ni su rol como padre.

