Luis Jiménez confirma quiebre definitivo con Coté López: "Lo intentamos, pero finalmente no se dio"

Luis Jiménez confirmó el quiebre definitivo en su matrimonio con Coté López y descartó una reconciliación.

Fue hace un par de meses que la pareja anunció su separación, luego de casi 20 años juntos.

Ambos confirmaron el quiebre revalando que este se había dado en buenos términos, y que no habían terceras personas involucradas.

No obstante, una semana después afirmaron que se estaban dando una nueva oportunidad, pero finalmente, esto no llegó a buen puerto, según lo manifestado por el exfutbolista.

En una dinámica de preguntas-respuestas en Instagram, el "Mago" respondió a una directa consulta: "¿Estás soltero?".

E el exjugador de la Selección chilena contestó que “rsta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí".

Agregó que "nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”.

Además, lapidó cualquier cualquier posibilidad de reconciliación con la influencer: “Para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”.

Recalcó que actualmente se encuentra absolutamente “soltero, sin pareja, no buscando pareja, no, estoy súper bien así”.

Mientras que en otra storie, confesó que los últimos meses han sido de lo más complicado que le ha tocado enfrentar: “Ha sido un año súper, súper heavy, con muchos cambios, con muchos nuevos procesos, difícil".

"Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo. Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser, entonces es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil pero siento que va a salir todo bien”, cerró.

PURANOTICIA