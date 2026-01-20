Luis Jiménez confirma el fin de su romance con Disley Ramos: “Terminamos hace un rato”

El romance entre Luis Jiménez y Disley Ramos, que surgió durante su participación en el reality de Canal 13 ''Mundos Opuestos 3'', llegó oficialmente a su fin. Luego de semanas marcadas por rumores de distanciamiento, fue el propio exfutbolista quien confirmó el término de la relación.

Hasta ahora, Disley Ramos había optado por el silencio, señalando que prefería mantener su vida privada al margen y evitando confirmar o desmentir una eventual separación. Sin embargo, fue el “Mago” Jiménez quien aclaró la situación.

En su reciente participación en el programa La Revista de FMDOS, el exesposo María José López fue consultado directamente sobre su vínculo con la influencer. “¿Qué pasó con la Disley? (…) Sí, voy a contarlo porque ya estoy acá. Terminamos hace un rato”, señaló, confirmando el quiebre definitivo.

Pese al fin del romance, Luis Jiménez destacó que la relación entre ambos continúa siendo cordial. “Tenemos una linda relación”, aseguró, recalcando que existe respeto y cariño mutuo. El exseleccionado nacional también dejó claro que actualmente se encuentra soltero. “Bien, súper bien… solo”, comentó con tranquilidad.

Finalmente, Jiménez valoró el tiempo que compartieron como pareja. “Creo que lo pasamos bien, nos reímos harto. Lo que duró fue bonito”, cerró.

La relación entre Luis Jiménez y Disley Ramos captó la atención del mundo del espectáculo al iniciarse poco después de la separación del exfutbolista con Coté López.

