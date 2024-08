Luis Jara se refirió a las posibilidades de estar en el Festival de 2025: "Me encanta Viña"

A semanas de que se empiecen a conocer los nombres que estarán en la parrilla de artistas del Festival de Viña del Mar 2025, los rumores han comenzado a circular.

Uno de ellos vincula a Luis Jara con el certamen de la Quinta Vergara, posibilidad a la que el propio animador de televisión y cantante se refirió.

"Me encanta Viña, he estado nueve veces en el festival, pero nunca me he candidateado, soy muy prudente", comentó a Página 7.

El ex conductor de Mega –canal a cargo del evento– dijo que "no lo hago porque en realidad es como si tuviera expectativas, y mi carrera no depende de Viña".

También sostuvo que "mi espectáculo hoy día es hermoso, tenemos disco nuevo, trabajamos con un productor de lujo. Dios dirá. Yo por lo pronto sigo trabajando".

De esta manera, habrá que esperar los anuncios oficiales que se hagan en torno a los artistas que se presentarán en la Quinta Vergara entre el 23 y el 28 de febrero.

PURANOTICIA