Luis Jara rompe el silencio tras declaraciones de Ivette Vergara sobre polémica con Solabarrieta: “Tengo códigos…”

El conflicto entre Luis Jara y Fernando Solabarrieta volvió a estallar y otra vez el nombre de Ivette Vergara quedó en el centro de la polémica. Una historia que parecía enterrada desde 2024 reapareció con fuerza y volvió a instalar tensiones, reproches y versiones cruzadas en el mundo del espectáculo.

Todo se originó cuando Jara invitó a Ivette Vergara —recién separada del periodista deportivo— a su programa Al piano con Lucho. Durante la conversación, el cantante abordó temas sensibles como la ruptura matrimonial y la posibilidad de que ella iniciara nuevas relaciones, algo que no cayó nada bien en Solabarrieta, quien no dudó en calificar la situación como una jugada cobarde.

Ivette Vergara rompe el silencio y dispara

El tema volvió a tomar fuerza cuando Ivette habló en Que te lo digo, el programa conducido por Sergio Rojas, donde aseguró sentirse pasada a llevar en una pelea que nunca fue suya. "No era una pelea mía y, la verdad, es que yo de Lucho después no supe nunca más", relató sin rodeos.

La comunicadora fue más allá y dejó clara su molestia: "Si es una pelea de ellos, la tienen que resolver ellos, pero de ahí yo no supe nunca más (de Jara). Entonces digo 'sí poh'... te sientes utilizada, claro que sí".

Al referirse a la relación personal que tenía con el cantante, Ivette reconoció que creyó que existía un vínculo real: "Yo pensé que sí, de hecho es el padrino de mi hijo, entonces también hay un cariño. Pero si tiene algún problema con Fernando, es un problema con él y no tengo que ver yo, no tienen que ver mis hijos. Son cosas que entre adultos se tienen que solucionar".

La sorpresa llegó cuando recordó declaraciones posteriores de Jara en otros medios: "De hecho, algún medio le preguntó si tenía alguna relación conmigo y dijo 'no, yo nunca más hablé con ella', y digo 'bueno, ¿qué tengo que ver yo?'".

Luis Jara responde y busca cerrar el tema

La réplica no tardó en llegar. En ¡Hay Que Decirlo! de Canal 13, el panelista Manu González se comunicó directamente con Luis Jara, quien entregó su versión de los hechos y bajó el perfil al conflicto.

"Manu, tú me conoces, y tú sabes que cualquier problema, cualquier discusión personal, y más con gente a la que quiero y aprecio, jamás lo haría por televisión", aseguró el cantante.

Finalmente, Jara intentó poner punto final a la controversia con una frase que apunta a cerrar el capítulo: "Tengo códigos y sé perfectamente cómo es este negocio, pero de verdad, todo está bien".

Sin embargo, entre declaraciones cruzadas y viejas heridas que vuelven a abrirse, la tensión entre los protagonistas sigue dando materia.

PURANOTICIA