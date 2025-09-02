Luis Jara rompe el silencio sobre su conflicto migratorio con EE.UU.: “Es un problema más delicado que la farándula”

El cantante chileno, Luis Jara, se refirió por primera vez a los problemas migratorios que enfrenta con Estados Unidos.

Y fue durante su participación en el programa Hay que decirlo de Canal 13, donde el artista confirmó que estas dificultades le impidieron asistir al matrimonio de su hijo, hecho que calificó como una de las penas más grandes que ha vivido.

Además de repasar momentos destacados de su carrera musical, Jara aprovechó el espacio para abordar este complejo episodio personal, poniendo fin a las especulaciones que circulaban sobre su imposibilidad de ingresar al país norteamericano.

Al ser consultado por su impedimento de ingresar a EE.UU., el artista señaló: "En este caso en particular tengo un problema migratorio con Estados Unidos".

"Más allá de eso, esto me obligó a volver a un terruño de gente que me quiere y estoy en un momento profesional fantástico, y uno no se da cuenta que son cosas que pasan por algo", señaló optimista.

Al ser consultado en mayor profundidad sobre el conflicto, Luis Jara optó por la cautela y aclaró que no puede referirse mucho al tema, ya que se trata de una situación con importantes implicancias legales.

"Cuando tú no comentas algo como esto, sobre un problema migratoratorio, es porque es un problema más delicado que la farándula, es un tema legal que no puedes traspasar", indicó el artista.

que tiene ribetes legales, por lo tanto yo no voy a ir a un programa a hablar sobre eso, pero sí cuando ya tienes el problema asumido, te puedes reír", cerró Luis Jara.