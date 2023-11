Luego de más de 18 años de relación, María José López y Luis ‘Mago’ Jiménez confirman su separación

Este viernes, a través de sus redes sociales, la influencer María José “Coté” López anunció el terminó de su relación con el exfutbolista nacional Luis Jiménez.

Luego de más de 18 años de relación, la también empresaria desclasificó la información en el formato historias de su cuenta personal de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores.

“Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo, después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo”, comenzó relatando en un extenso comunicado.

“Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, continuó con su relato, asegurado que “lo más importante es que no existen terceras personas involucradas. Les pedimos, por favor, no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas y de manera natural”.

“Preferimos que sepan todo a que se inventen cosas que no son y que pueden perjudicar la salud mental de nuestros hijos”, añadió López, exponiendo que “viviremos a 2 minutos de distancia y el ingreso a la casa de ambos es siempre bienvenido. No habrá régimen, ya que queremos ser papás al 100% que nuestros hijos nos vean todos los días en un ambiente lindo y sano. Económicamente, ni siquiera hubo conversación, pues ambos, gracias a Dios, no tenemos problemas”.

“Por último, es muy probable que nos sigan viendo realizando actividades juntos y con los niños, porque no nos odiamos, si tomamos esta decisión fue justamente para no llegar a ese momento”, concluyeron en el comunicado, el que fue compartido de forma conjunta por las respectivas redes sociales de Coté López y Mago Jiménez.

