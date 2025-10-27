Luego de cinco años de relación, Magdalena Müller se casó con su pareja en una íntima ceremonia

La actriz Magdalena Müller dejó boquiabiertos a sus seguidores al casarse con el ingeniero Félix Echeverría, en una ceremonia íntima y discreta que pocos tuvieron el privilegio de presenciar.

Tras casi seis años de relación, la pareja decidió finalmente formalizar su amor, en un evento que, según los asistentes, fue sobrio pero cargado de emoción. Pese a que Magdalena no compartió prácticamente nada en sus redes, algunos invitados filtraron imágenes del enlace: la actriz apareció con un vestido blanco corto y un ramo colorido, sonriendo junto a su flamante esposo.

Cabe recordar que hace meses Müller había adelantado que planeaba su boda, pero sin revelar ningún detalle, dejando a todos preguntándose cuándo se concretaría el gran día.



En conversación con Alfombra Roja, la intérprete explicó que la decisión fue muy natural, y que se encuentran muy felices.

"Tomamos esta decisión porque a los dos nos hace sentido. Estamos muy contentos con eso", reveló.

Bajo esta misma línea, en ese entonces, la actriz señaló que Félix siempre ha preferido mantenerse alejado de la farándula y de la televisión.

MAGDALENA Y FÉLIX

Todo comenzó durante las Fiestas Patrias en Pucón en el año 2019, cuando una amiga de Magdalena Müller la invitó a integrarse a su grupo.

Entre los asistentes, mencionaron que estarían presentes los hermanos menores de su pareja, sin imaginar que uno de ellos terminaría siendo el amor de su vida.

A partir de ese encuentro fortuito, la relación fue creciendo con discreción y complicidad, consolidándose con los años. Hoy, Magdalena y Félix viven uno de los momentos más felices de sus vidas.

PURANOTICIA