Lucila Vit revela como “broma” de un productor casi la deja al borde de la muerte

La personalidad televisiva y entrenadora argentina Lucila Vit, a través de TikTok, contó como la “broma” de un productor casi la mata, o bien, la pudo dejar paralítica.

Todo esto ocurrió en el año 2010, cuando la animadora estaba trabajando para el programa “La Ley de la Selva” de Mega, y realizaron un programa en el parque Bicentenario.

Vit aseveró que tenía que hacer la grabación dentro de una pelota de plástico, y debía hacer un relato de lo que estaba viendo, mientras iba en la estructura redonda.

“(Al productor) se le ocurrió la brillante idea de decir ‘dale dale, grabemos’ y me empujó. Estaba justo al lado de la escalera, entonces salí rodando y tuve muchísima suerte de que no me hubiera pegado en cualquier lado pero sí tuve una contusión grave que me dejó paralizada un mes y medio más o menos”, explicó.

“Yo no sabía si iba a poder caminar, si me iba a recuperar. A mí lo que me gusta es el deporte, es como si me hubiesen matado en vida. Por suerte la recuperación fue súper rápida y pude salir adelante, me tuve que internar pero para mí fue terrible”, explicó Vit, quien recordó que su recuperación, la hizo en Rosario, su ciudad natal en el País allende de Los Andes.

Por otra parte, explicó que muchos medios supieron lo que había pasado, pero ella decidió guardar silencio, a pesar de que la llamaban constantemente para que contara los hechos.

“Siento que fue una irresponsabilidad enorme de él. A veces hay que pensar las cosas que hacemos, porque una broma puede causar eso y mucho más”, concluyó, no sin antes mencionar que el productor (que nunca dio el nombre), estaba "desesperado".



