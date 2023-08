Lucas Crespo sobre las acusaciones de maltrato a Bigotes en “Gran Hermano”: “Encuentro injusto”

La noche de este lunes, Chilevisión emitió una nueva edición de su reality “Gran Hermano”, donde estuvo presente en el panel el más reciente eliminado de la competencia, Lucas Crespo.

El noveno participante en abandonar la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, se refirió al cuestionado trato que le dio al perro del hogar, Bigotes, recordando una polémica escena en la que se ve una supuesta agresión física al can.

“Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en el aeropuerto, que me tilden de maltratador de animales es más fuerte que la cresta”, comenzó relatando el joven de 23 años, asegurando que “estaba durmiendo con la cuestión puesta, no sé… me puede haber mordido y yo saqué la mano… no tengo idea qué carajo pasó. No me acuerdo”.

“Yo pensé que era un momento de cuando entrenaba y lo pude haber pasado a llevar”, aclaró.

“Encuentro lamentable que se vea esa escena, independiente que hubieses sido por mí o no, se ve como que le pego o que (Bigote) se pasa a llevar y llora. Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en la calle”, continuó con su descargo.

“Fui el primero en jugar con él. Lo sacaba para hacer mis entrenamientos, para correr, porque en la crianza de un perro tiene que haber deporte. Yo jugaba mucho rato con él”, insistió sobre su inocencia el estudiante de psicología.

“Que me tilden de maltratador, es una palabra más fuerte que la cresta. Bigote entraba a la pieza, y al primero que se acercaba era a mí (…) En mi puta vida he maltratado a un animal”, concluyó.

