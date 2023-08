Lucas Crespo renuncia a “Gran Hermano”: “Me quiero ir de forma definitiva”

Un lamentable momento se vivió la noche de este miércoles en “Gran Hermano”, en el que Lucas Crespo renunció al reality de Chilevisión, debido a un complejo problema de salud que le afecta.

El estudiante de psicología ingresó hasta el confesionario, donde le explicó a la voz omnipresente de la casa estudio los motivos de su drástica decisión, la que se debe a una lesión en su espalda, puntualmente una hernia en su columna, dolor que lo mantiene inquieto.

“Me quiero ir de forma definitiva. Estoy pa’ la caga (sic) ya, estoy físicamente… despierto con dolores, las rodillas ya no me dan más, por la rodilla me ahueoné (sic) y me reactivé una hernia que tenía hace tiempo”, comenzó relatando el también tiktoker.

“Me metí a esto porque quería potenciar mi sueño del deporte, me estoy desbaratando aquí adentro. Estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele, lo paso mal y estoy con la cabeza en otro lado. Si voy a estar así acá, prefiero no estar. Esta vez no cambio de opinión”, añadió.

Ante esto, “Gran Hermano” le reiteró que tenía 24 horas para confirmar su decisión, momento en el que Crespo abandonó el confesionario para dirigirse al baño, lugar donde mostró su frustración, sentándose en el suelo llorando de forma desconsolada. “Hernia me va a cagar la puta vida, no voy a poder entrenar nunca más…”, se le escuchaba decir a Lucas.

En ese instante, Lucas se dirigió al sauna de la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, hasta donde llegó Fran Maira, quien le solicitó que se quedará en el encierro. “No quiero que te vayas”, expuso la modelo de OnlyFans, a lo que Crespo le respondió: “La única razón por la que no me he ido antes es por ti”.

“Desde que tengo 15 años que no me gustaba nadie en mi vida. La única razón por la que no me había ido todavía era por ti. Porque me encanta pasar rato contigo, me encanta hablar contigo. Me hiciste superfeliz acá, me hiciste sentir hueas que no sentía hace 20 años… tal vez nunca en mi vida, así que te lo agradezco mucho”, agregó, decisión que al día siguiente ratificó, comunicándosela a sus compañeros, por lo que se espera que dentro de las próximas horas Lucas Crespo abandone “Gran Hermano”.

