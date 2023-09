Los Vásquez descartan ser parte del Festival de Viña del Mar 2024: “No llegamos a acuerdo”

Semanas atrás, el dúo nacional Los Vásquez había dado luces de una eventual presentación en el próximo Festival de Viña del Mar 2023, lo que finalmente se descartó.

En conversación con el programa Expreso Bío Bío, los artistas revelaron que finalmente descartaron llegar hasta el escenario de la Quinta Vergara.

Lo anterior, ya que finalmente los músicos no lograron llegar a un acuerdo con la producción del certamen viñamarino. “Nos llamaron, nos invitaron y la noticia la va a dar mi hermano”, reveló Ítalo Vásquez.

“Estamos agradecidos por esa invitación. Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña”, añadió Enzo.

“Nos invitaron, conversamos, pero no llegamos a acuerdo. Estamos abiertos a si más adelante nos invitan y si es que no, bien también. Hubo conversaciones, pero no prosperó”, concluyó.

PURANOTICIA