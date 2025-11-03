Los Simpson regresan a los videojuegos con un épico crossover en Fortnite

Después de más de diez años fuera del mundo gamer, la familia más famosa de la televisión regresa con fuerza. Los Simpson vuelven a los videojuegos a través de una ambiciosa colaboración con Fortnite, prometiendo unir a generaciones de jugadores con su clásico humor y una nueva propuesta visual que combina nostalgia y tecnología.

El crossover transforma por completo la experiencia del popular título de Epic Games, gracias a una estética cel-shading que replica el estilo animado 2D de la serie, con colores planos y contornos definidos. En esta actualización, los jugadores podrán explorar una Isla Springfield, diseñada para partidas rápidas en modo Battle Royale de 80 personas, con eventos y cambios semanales en la jugabilidad.

El nuevo “Pase de Batalla Springfield” incluirá atuendos inspirados en los personajes más queridos, como Homero, Marge y Flanders, además de versiones especiales como el Palito de pez Blinky.

La alianza entre Gracie Films y Epic Games también traerá cortos animados originales que se estrenarán tanto en Disney+ como dentro del propio juego, adelantando parte de la historia y de las futuras actualizaciones del mapa.

Como incentivo adicional, los jugadores que vinculen sus cuentas de Epic y Disney antes de febrero de 2026 recibirán gratuitamente el planeador de Kang y Kodos, un guiño para los fanáticos más fieles de la serie.

El evento se extiende más allá de Fortnite, con desafíos en Rocket League y referencias especiales tanto en Disney+ como en un nuevo episodio de Los Simpson, emitido por FOX y disponible al día siguiente en Hulu (Disney+ en Chile). Además, este domingo se realizará una transmisión global desde la Stockholm Comic Con, donde jugadores de todo el mundo competirán en vivo junto a los personajes de Springfield.

En su temporada 37, Los Simpson continúa batiendo récords como la serie guionada de horario estelar más longeva de la historia, consolidando su legado ahora también en el universo digital.

