Los secretos y lo que no se supo de la visita de Speed a Chile

La visita del streamer Speed a Santiago fue un verdadero torbellino de actividad y emociones, un día que sin duda dejó huella en la capital chilena.

El influencer estadounidense, que cuenta con más de 35 millones de seguidores en Twitch, vivió una jornada llena de sorpresas, donde disfrutó de completos, se unió al Sensual Spiderman para hacer algunas acrobacias, conoció al futbolista Arturo Vidal, y terminó conversando con Flaitiano. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada perfecta se vio interrumpida cuando un grupo de personas que seguían su van rompieron uno de los vidrios y comenzaron a lanzar fuegos artificiales, lo que obligó a terminar la transmisión de forma abrupta.

Pollo Castillo, uno de los chilenos que más compartió con Speed durante su estancia, fue el encargado de organizar las actividades del influencer en Santiago. En conversación con Las Últimas Noticias, Castillo detalló algunos momentos curiosos que marcaron el día. Uno de los más tensos ocurrió cuando Speed, viendo una sugerencia en su stream, insistió en ir a un café con piernas, un cambio que no estaba contemplado en el itinerario. "El mute es cuando el manager y nosotros le decimos ‘vamos al Monumental, vas a estar mejor, es parte del recorrido’ y ahí donde Speed -fue la parte que peor me cayó hermano- me mira y dice ‘Who is the boss?’, como ‘quién manda aquí' y su manager me dice ‘hay que hacer lo que él quiera’", relató Castillo.

El ambiente se volvió más caótico cuando un desconocido se acercó a Castillo para decirle que su sobrino era administrador de un café con piernas, lo que sumó aún más confusión. "Yo estaba súper incómodo porque se juntó más gente, fue muy caótico y muy estreseante", comentó el influencer.

A pesar de estar juntos todo el día, Pollo Castillo indicó que no tuvo mucha interacción con Speed, quien llegó algo molesto por un robo sufrido en su visita anterior a Buenos Aires. "Speed es como es nomás. Nunca tuvimos mucha comunicación, en la cena él estaba encerrado en la suya. No se preocupaba de ser amistoso, pero tampoco lo necesitaba, vive su vida como el rockstar que es", finalizó Castillo.

