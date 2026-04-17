Los polémicos dichos de Vasco Moulian contra Cata Vallejos: “Versión Temu…”

Vasco Moulian otra vez en el ojo del huracán, luego de que lanzara fuertes comentarios contra la modelo Catalina Vallejos, postulante a Miss Universo Chile.

Todo ocurrió en el reciente capítulo del programa “Seré Weón”, donde el actor comparte panel con Danilo 21 y Julio César Rodríguez. Ahí, mientras comentaban las postulaciones de Vallejos e Ignacia Michelson al certamen, el debate giró en torno al famoso “look de Miss”, ese que —según ellos— termina haciendo que todas se vean prácticamente iguales.

Hasta ahí, todo dentro de lo esperable. Pero el tono cambió cuando comenzaron las comparaciones con Emilia Dides, Miss Universo Chile 2024 y cercana a Vallejos. En ese instante, los comentarios empezaron a escalar.

"Es un plagio a Emilia Dides", señaló JC Rodríguez al comparar las imágenes de Emilia y Cata.

Y lejos de bajarle el perfil, Moulian respondió con una frase que encendió la polémica de inmediato: "En versión Temu, porque la otra canta", lanzó Vasco.

El ambiente se tensó al instante, tanto que uno de sus compañeros intentó anticipar lo que venía: "Ay no, nos fan a funar otra vez", advirtió Danilo.

Pero Moulian no se detuvo ahí y siguió con los polémicos comentarios: "Si le metemos un poquito de IA nos empieza a cantar".

PURANOTICIA