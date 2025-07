Los Obama bromean al hablar por primera vez juntos sobre rumores de divorcio: "Me aceptó de vuelta"

El expresidente se había mantenido al margen de las declaraciones.

Pero en el podcast de Obama y Robinson, la ex primera dama dejó en claro que su matrimonio de 32 años sigue siendo sólido.

" No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi marido , y hemos pasado por momentos muy difíciles y hemos tenido muchos momentos divertidos, muchas experiencias", afirmó.

"Y me he convertido en una persona mejor gracias al hombre con el que estoy casada ".

El expresidente Obama se mostró conmovido ante las palabras de su esposa: "No, no me hagas llorar ahora, justo al comienzo del programa", le dijo.