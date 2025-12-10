Los Jaivas anuncian gira mundial por los 45 años de "Alturas de Machu Picchu"

Los Jaivas encendieron la escena musical nuevamente, anunciando una gira nacional e internacional para celebrar los 45 años de "Alturas de Machu Picchu", apenas días después de su impactante concierto en el Estadio Nacional. Lo que podría haber sido un show más, se transformó en un evento cargado de emociones, homenajes y guiños a la historia del mítico grupo.

En el escenario, la formación actual –compuesta por Juanita Parra (batería), Claudio Parra (piano), Mario Mutis (bajo), Carlos Cabezas (guitarra), Francisco Bosco (vientos) y Alan Reale (guitarra)– repasó un repertorio que abarcó distintas épocas del grupo, incluyendo la interpretación completa del emblemático álbum de 1981.

Pero no fue todo. La banda llevó la nostalgia a otro nivel sumando una lista de invitados que hizo explotar al público: Roberto Márquez, Aldo "Macha" Asenjo, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Álvaro Henríquez, Sergio "Tilo" González, Pancho Sazo, Matías Peñailillo y Juan Pablo Bosco compartieron el escenario, agregando intensidad y sorpresas a la noche.

El cierre dejó a todos con la piel de gallina: una recreación digital proyectó a los fundadores Gato Alquinta y Gabriel Parra junto a la formación actual, un homenaje histórico que unió pasado y presente en un solo instante.

Tras el concierto, Los Jaivas utilizaron sus redes sociales para marcar la importancia de la jornada y anticipar lo que viene: "La noche del Estadio Nacional nos elevó a un nuevo camino: 'Alturas de Machu Picchu' resonó con toda su fuerza y seguirá su viaje en una gira nacional e internacional".

Y agregaron un mensaje que promete encender aún más la expectativa: "Será un recorrido que comenzará en abril y que llevará esta música a nuevos paisajes, compartiendo ese mismo latido que nos ha acompañado durante décadas y que sentimos con fuerza el domingo en el Nacional, cuando 50 mil almas vibraron al unísono. Pronto más información".

