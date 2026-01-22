Los grandes olvidados del Oscar 2026: éxitos de taquilla y nombres de peso que la Academia dejó fuera

Este jueves, la Academia dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026, liderada por títulos como Bugonia, Frankenstein, Hamnet y Sinners, que concentraron varias candidaturas, incluida Mejor Película. Sin embargo, rápidamente comenzaron a destacarse ausencias que no pasaron desapercibidas para el público.

Uno de los casos más comentados fue el de Guillermo del Toro, quien no apareció en la categoría de Mejor Director por Frankenstein. La película obtuvo múltiples nominaciones e incluso compite por Mejor Película, pero el cineasta mexicano quedó fuera del reconocimiento individual.

Ariana Grande, elogiada por su interpretación de Glinda en Wicked: For Good, no fue considerada como Mejor Actriz de Reparto. La secuela, además, terminó la temporada con cero nominaciones, un contraste llamativo si se recuerda que la primera parte obtuvo 10 candidaturas en los Oscar 2025.

Jennifer Lawrence tampoco logró una nominación como Mejor Actriz por Die, My Love, pese a que su actuación fue señalada como una de las más potentes de su carrera. Algo similar ocurrió con Jesse Plemons, protagonista de Bugonia, quien quedó fuera de Mejor Actor aun cuando la cinta es una de las más nominadas del año.

Otras ausencias destacadas incluyen a Chase Infiniti, por su papel en One Battle After Another, y a Paul Mescal, que no fue nominado como Actor de Reparto por Hamnet.

En cuanto a largometrajes, Weapons no consiguió la esperada nominación a Mejor Película, mientras que la surcoreana No Other Choice, dirigida por Park Chan-wook, quedó fuera de Mejor Película Internacional, pese a su sólido recorrido en festivales.

La categoría de animación también fue foco de polémica. Demon Slayer: Infinity Castle y Chainsaw Man, dos de los fenómenos más populares y con enorme impacto internacional, quedaron completamente fuera de las nominaciones.

Así, la lista de los “ignorados por la Academia” vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre el éxito comercial, el fervor del público y las decisiones finales de los Oscar.

