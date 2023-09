Los detalles del fuerte encontronazo de Coni y Pincoya en “Gran Hermano”

La noche de este viernes, Chilevisión emitió una nueva fiesta de “Gran Hermano”, la que estuvo marcada por fuertes peleas y discusiones entre los integrantes del reality de la estación televisiva.

En el programa “Espiando la casa” se mostró cuando Francisca Maira se acercó a Jennifer “Pincoya” Galvarinni, a solicitarle que dejaran las cosas en el pasado. “Ya pasó, me quedo con todo lo bueno que vivimos. Te deseo mucho éxito”, le indicó Fran.

Posteriormente, fue Sebastián quien se le acercó a la participante oriunda de la isla de Chiloé, a quien le solicitó retomar “la linda amistad que tuvimos”.

Esto habría gatillado el enojo de Constanza Capelli, quien no dudo en increpar a su amiga por las conversaciones que tuvo durante el desarrollo de la Fiesta, la que esta vez tuvo temática “electrónica”.

“Con la Fran y con Seba, haga la hue… que quiera, pero a mí no me hables”, le lanzó la bailarina a “Pincoya”, para luego agregar: “Haz la hue.. que querai’, ¡sálvate sola!”.

Luego Jennifer conversó con su amigo Francisco, a quien le expresó su molestia por las actitudes de su amiga. “Eso es lo que a mí no me gusta, porque ella puede estar risa y risa con la gente y a mí me trata de apartar”, aseguró la chilota.

“Si ella supiera lo que hablé con Sebastián, se le caería la cara de vergüenza”, añadió, a lo que Francisco le respondió que “después irá a ver los videos cuando se vaya de aquí, se va a dar cuenta… No sé si habrá capacidad para después disculparla”.

“Yo no le voy a volver a hablar más, así no. Porque ella ve eso, pero ella se puede reír con todo el mundo”, concluyó la participante que juega como favorita para ganar “Gran Hermano”.

Esto habría traído repercusiones al interior del encierro de Chilevisión, ya que según informó “El Filtrador”, el conflicto habría terminado con una renuncia.

Lo anterior, ya que en medio de la discusión, Pincoya le tomó el brazo a Coni para que terminara con el conflicto, a lo que ella expresó posteriormente en el confesionario que fue agredida por Galvarinni, solicitando que fuera expulsada por violencia física, de lo contrario sería ella quien abandonaría el encierro por lo que la producción se encuentra revisando detalladamente las imágenes de “Gran Hermano”, mientras que la transmisión 24/7 por Pluto TV se mantiene suspendida hasta el cierre de esta nota.

