Los detalles de la polémica entre Naya Fácil y Pamela Díaz: "No estoy dispuesta a conversar"

Hace un tiempo, en el año 2024, Naya Fácil fue invitada al podcast de Pamela Díaz "Hoy es Hoy", donde también se encontraba Botota Fox, quien provocó un polémico roce con la influencer.

Todo esto comenzó cuando estaban grabando y Naya recibió un mensaje en su celular. Al percatarse de esto, Botota al instante le quita el teléfono para ver quien le había hablado, lo que le provoca incomodidad y enojo a la influencer.

Horas más tarde, a través de historias en sus redes sociales, Naya le contó a sus "facilines" que se sintió pasada a llevar con lo ocurrido. Además, enfatizó que Pamela Díaz no se disculpó con ella tras los hechos que ocurrió en su programa de conversación.

Luego, tras la polémica, Pamela intentó comunicarse con Naya enviándole mensajes de audio por WhatsApp, pero la invitada reveló que nunca los escuchó. En el audio, Pamela se disculpó y la invitó a conversar en persona, asegurando que lo que había ocurrido había sido un malentendido. De igual manera, Naya no aceptó.

“Yo nunca los escuché, porque estaba tan molesta, que quizás me comporté de forma inmadura, así que nunca lo escuché hasta hoy”, dijo y aseguró que lo había hecho para cuidar “su paz mental”, expresó.

Ahora, hace pocos días, Naya de todas formas le envió la invitación a La Fiera para asistir a la Gala del Pueblo, y enfatizó que: “No me dio ni un sí ni un no, pero me dijo que teníamos una conversación pendiente las dos para solucionar lo del año pasado”.

“La verdad yo le dejé el visto, no estoy dispuesta a conversar, porque quizás eso tuvimos que haberlo solucionado en su momento”, dijo la influencer.

“No me quiero recargar de energía, no encuentro que sea algo que tenga que solucionar con ella, porque yo no la veo, no conversamos y no está en mi círculo”, finalizó Naya Fácil.

