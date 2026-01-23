Los $35 millones que sellaron el quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta

El quiebre entre Marité Matus y Camilo Huerta no solo fue sentimental, sino también económico. Según antecedentes judiciales revelados por Las Últimas Noticias, el conflicto que puso fin a su matrimonio estaría directamente relacionado con una disputa por $35 millones, monto que Matus exige a su ex pareja por un negocio conjunto.

La empresaria busca que la justicia acredite la existencia de una “sociedad de hecho” vinculada a la instalación de un dispensario de cannabis medicinal en Colina, asegurando que toda la inversión fue financiada por ella. Bajo ese argumento, solicita la restitución íntegra del dinero aportado.

En la vereda opuesta, la defensa de Camilo Huerta niega cualquier vínculo comercial formal. Según su versión, los montos recibidos corresponden a un préstamo informal entre cónyuges, el cual habría sido devuelto en gran parte mediante siete transferencias que totalizan $25.135.188, realizadas entre marzo y julio de 2025.

No obstante, los abogados de Marité Matus califican esto como “insostenible”, señalando que no existen pruebas legales del préstamo y que los pagos variables y exactos responden más bien a una distribución de utilidades, propia de una sociedad, y no a la devolución de un capital fijo.

