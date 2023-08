Loreto Aravena y conmovedora reflexión por cruda escena de “Los 80”: “Escalofriante y doloroso”

La actriz Loreto Aravena, compartió una profunda reflexión acerca de una cruda escena de la serie “Los 80”, la que fue recientemente emitida en la retransmisión de la producción que actualmente se encuentra en las pantallas de Canal 13.

La cruda imagen que fue retransmitida por la estación televisiva ubicada en Inés Matte Urrejola la noche de este lunes, muestra cuando la joven Claudia, personaje interpretado por Aravena, quien es una de las hijas de Juan Herrera (Daniel Muñoz) y Ana López (Tamara Acosta) en la historia, es detenida y torturada, por no entregar mayor información acerca de su novio Gabriel, el cual pertenecía al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

“De las escenas más desagarradoras que me ha tocado interpretar”, comenzó relatando la actriz en su cuenta personal de Instagram.

“Recuerdo que cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar, entonces Boris Quercia, el director, me dijo: ‘Trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena, y vas a tener que llorar varias veces’”, añadió.

“Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados”, explicó Loreto, donde agregó para concluir: “Pero yo no podía contenerme. Por primera vez entendí la historia de mi país, por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años. Fue estremecedor, escalofriante y tan doloroso que cada lágrima fue real, porque me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros”.

