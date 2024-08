Loreto Aravena descarta haber influido en la salida de Héctor Morales de Canal 13: "Es completamente falso"

Loreto Aravena descartó que haya influido en la desvinculación de Héctor Morales de radio Play, perteneciente a Canal 13, según acusó el actor hace cuatro años.

En 2020, el artista publicó en redes sociales que "desde el área de prensa del canal, como en plena dictadura, 'soplones' pidieron mi salida".

"El hijo del dueño del canal no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación, en su entrega de información durante octubre (estallido social). Entonces, su pareja actriz me pidió el vídeo para 'publicarlo'. Al otro día estaba fuera".

Aravena fue consultada sobre esto en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, donde señaló que "muchas veces no respondí preguntas como esta y hoy (…) contesto que no, que nunca tuve ningún problema".

Además, indicó que "en el canal siempre tuve muy buenos amigos y todavía tengo relaciones que conservo de esa época".

"Estuve 11 años en Canal 13, hice una súper buena pega ahí, nunca tuve una queja de parte de nadie. Así que eso, no crea todo lo que le dicen, porque hay gente muy malintencionada", añadió.

Sobre la acusación de Héctor Morales, la intérprete afirmó que "eso también es completamente falso".

"Nunca más volvimos a hablar. No sé por qué habrá inventado algo así, en su locura… No sé por qué nunca me contestó el teléfono", complementó.

"No sé cómo alguien puede creer que yo tenga una intención así. Por último si yo me hubiese quedado con su puesto sería más creíble su versión, pero no es así", expuso.

Finalmente, cerró diciendo que "nunca he tenido el poder de nada, más que en mi casa de mandar a mi hija y no sé… al perro".

